Mercato Milan, verso gennaio è sfida con la Roma per Zirkzee! Tutti i dettagli.

Il prossimo mercato invernale si preannuncia frizzante per le big della Serie A, e l’asse caldo sembra essere quello che porta a Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese attualmente al Manchester United. Come riportato dal Corriere della Serain edicola questa mattina, Milan e Roma hanno aperto una vera e propria “partita” per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Nonostante un avvio di campionato molto positivo per entrambe le squadre, le loro prime punte stanno faticando oltremodo a trovare la via del gol con continuità. Questo deficit realizzativo spinge sia i rossoneri che i giallorossi a tornare sul mercato a gennaio con l’obiettivo primario di rinforzare il reparto offensivo.

Per il Milan, guidato dal pragmatismo del neo-tecnico Massimiliano Allegri e dalla visione del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’arrivo di un centravanti prolifico è ritenuto fondamentale per sostenere le ambizioni Scudetto. Il Diavolo è alla ricerca di un profilo che possa integrarsi subito nello scacchiere tattico di Allegri.

Zirkzee Vuole l’Italia: L’Occasione Offerta dallo United

Il nome che accomuna i desideri delle due società è quello di Joshua Zirkzee, punta centrale di 23 anni che in Italia ha già lasciato ottime impressioni con la maglia del Bologna. L’attaccante olandese, attualmente ai margini nel Manchester United, è fortemente motivato a cambiare aria per ritrovare il campo e la forma migliore.

La sua situazione è diventata critica con la perdita della convocazione in Nazionale, mettendo a rischio concreto la sua partecipazione al prossimo Mondiale. Per sperare di rientrare nel giro degli Oranje, Zirkzee deve tornare a giocare al suo livello nella seconda metà della stagione, e un ritorno in Serie A è visto come la soluzione ideale per rilanciarsi.

L’elemento che rende l’operazione estremamente interessante per Milan e Roma è la formula del trasferimento. Lo United, infatti, sembra disposto a cedere il giocatore a condizioni vantaggiose: un prestito secco, o al massimo con un’opzione di riscatto, senza l’obbligo di acquisto a titolo definitivo. Questa apertura renderebbe il colpo accessibile e meno rischioso dal punto di vista economico per entrambi i club che in estate avevano già tentato, senza successo, l’affare Giménez-Dovbyk. La palla passa ora a Tare e ai dirigenti della Roma per chiudere l’operazione.