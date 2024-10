Mercato Milan, Ibrahimovic spalle al muro! Richieste chiare, quello scenario è stato smentito

Mercato Milan, Ibrahimovic prende nota delle richieste di Theo Hernandez: il terzino francese vuole uno stipendio alla Leao

Come riferito da Pietro Mazzara, ci sono importanti novità nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Theo Hernandez, terzino francese attualmente in scadenza nel 2026:

PAROLE – «Theo Hernandez non avrebbe avanzato una richiesta da 8 milioni, bensì sarebbe orientato a chiederne 6.5-7 garantiti, ben sapendo che al Milan oltre determinate cifre non si può andare. Ma il giochino di voler far passare il giocatore come un capriccioso e che vuole andare. Nel mentre a Milanello, la dirigenza ha tessuto colloqui diretti con il ragazzo, ricevendo ancora una volta apertura verso il rinnovo, ma è logico ed evidente che la prassi da seguire è sempre la medesima, ovvero sedersi al tavolo con l’agente del calciatore che non farà mai qualcosa di contrario rispetto alla volontà del proprio assistito».