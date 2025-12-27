Mercato Milan, Allegri blinda Ricci: «Non si muove assolutamente, è il futuro del club»

Mercato Milan, Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha di fatto blindato Samuele Ricci: le dichiarazioni

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, Massimiliano Allegri ha spento con fermezza le crescenti voci di mercato riguardanti Samuele Ricci. Il regista rossonero, protagonista di un’ottima prima parte di stagione, era finito al centro di speculazioni che ipotizzavano un suo possibile sacrificio (magari in uno scambio con la Juventus per Federico Gatti), ma il tecnico livornese ha alzato un muro invalicabile.

Mercato Milan, le parole di Max su Ricci: stima totale per il regista

Allegri non ha usato giri di parole per definire la posizione del classe 2001 all’interno del progetto tecnico:

Intoccabile: «Ricci non si muove assolutamente», ha dichiarato il mister, ponendo fine alle velleità delle pretendenti. Il tecnico considera Samuele un giocatore «affidabile e intelligente», doti fondamentali per il suo scacchiere tattico.

«Ricci non si muove assolutamente», ha dichiarato il mister, ponendo fine alle velleità delle pretendenti. Il tecnico considera Samuele un giocatore «affidabile e intelligente», doti fondamentali per il suo scacchiere tattico. Rendimento costante: Allegri ha voluto premiare la continuità del ragazzo: «Quando gioca ha sempre fatto bene, non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan». Nonostante la concorrenza a centrocampo, Ricci ha dimostrato di essere una garanzia sia come metodista che come mezzala.

Strategia 2026: Ricci colonna del nuovo ciclo

La conferma di Ricci non è solo una mossa tattica per l’immediato, ma un segnale chiaro per il futuro:

Perno del centrocampo: Con Luka Modrić che avanza con l’età e le voci su un possibile addio di Loftus-Cheek, Ricci è destinato a diventare il leader tecnico del reparto insieme a Fofana.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI