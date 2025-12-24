Mercato Milan, conferme su Gatti ma no secco della Juve: la ricostruzione e la proposta di Tare

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sul tentativo dei rossoneri per Gatti: no secco della Juve alla partenza del difensore

Il mercato dei difensori in casa rossonera si scontra con la ferma opposizione della Juventus. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Gianni Balzarini, giornalista Mediaset esperto delle vicende bianconere, ha fatto il punto sulla trattativa per Federico Gatti, confermando l’interessamento del Diavolo ma sottolineando le enormi difficoltà dell’operazione.

Mercato Milan, il “No” categorico della Juventus per Gatti

Secondo Balzarini, la risposta alla richiesta di Igli Tare è stata netta: “Il Milan lo ha chiesto in prestito per sistemare la difesa, ma la Juve dice no. Assolutamente no”. Le ragioni del rifiuto sono strategiche e numeriche:

Concorrenza diretta: La Juventus non intende rinforzare una rivale per la zona Champions League, specialmente nel reparto arretrato.

La Juventus non intende rinforzare una rivale per la zona Champions League, specialmente nel reparto arretrato. Emergenza numerica: Con un Bremer reduce da un lungo infortunio e in fase di assestamento, la Juve non può permettersi di perdere pedine affidabili. Senza Gatti, Spalletti rimarrebbe scoperto in caso di cali fisici del brasiliano.

La condizione per l’addio

Esiste però una (difficile) via d’uscita: “Se il Milan impazzisce e offre 25-30 milioni, allora parliamone”, ha chiosato Balzarini. Una cifra che al momento il Milan non sembra intenzionato a investire, preferendo la formula del prestito per preservare il budget in vista del 2026.