Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Gatti a Milanello, spunta lo scambio che nessuno si aspettava

Calciomercato Milan, spunta una clamorosa indiscrezione sull’asse Milano-Torino: scambio alla pari tra Ricci e Gatti? Ultime

In un mercato di gennaio che si preannunciava all’insegna della prudenza, esplode una suggestione che potrebbe cambiare gli equilibri delle due big. Secondo quanto riportato da Repubblica, Milan e Juventus starebbero valutando uno scambio tra Samuele Ricci e Federico Gatti, un’operazione che nasce da esigenze tattiche speculari.

Calciomercato Milan, l’identikit dello scambio

L’idea nasce da una precisa richiesta di Massimiliano Allegri, che ha individuato in Gatti il rinforzo ideale per dare muscoli e cattiveria alla sua difesa. Ma la Juventus non è disposta a fare sconti.

La richiesta bianconera: Per lasciar partire il centrale (valutato circa 30-35 milioni), la Juve ha messo sul tavolo il nome di Samuele Ricci . Il regista rossonero piace moltissimo a Spalletti.

Per lasciar partire il centrale (valutato circa 30-35 milioni), la Juve ha messo sul tavolo il nome di . Il regista rossonero piace moltissimo a Spalletti. Il nodo valutazioni: Ricci è arrivato al Milan la scorsa estate dal Torino per 25 milioni di euro. La trattativa ora ruota attorno al conguaglio: le società devono trovare l’intesa per bilanciare il valore dei due cartellini senza generare minusvalenze.

Perché l’affare può decollare

L’incastro sembra perfetto per entrambi i club: