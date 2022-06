Mercato Milan, resta viva la pista Bernardeschi

Mercato Milan, resta viva la pista legata a Federico Bernardeschi: l’esterno ex Juve non ha trovato l’accordo con il Napoli

Il Milan resta interessato a Federico Bernardeschi. Come riferito da TMW, l’esterno ex Juve non ha trovato l’accordo con il Napoli e resta nelle mire di Maldini e Massara, pur non essendo una prima scelta.

Bernardeschi gradirebbe l’arrivo a Milanello anche perchè il suo obiettivo è quello di continuare a giocare in Champions.