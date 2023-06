Reijnders Milan: c’è l’accordo di massima con il giocatore! I dettagli. Definite le cifre con il giocatore, il prossimo passo è l’Az

Il Milan continua a cercare uomini a centrocampo e il nuovo numero uno della lista del mercato rossonero è Tijjani Reijnders. Il giocatore, che pochi giorni fa aveva dato l’ok al club, ha trovato l’accordo di massima con il Milan: quinquennale intorno a 1,7 milioni a stagione.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il prossimo passo è avviare la trattativa con il club di proprietà del cartellino, ovvero l’Az Alkmaar. L’olandese può partire per 18-20 milioni, ma i rossoneri non si sono ancora seduti al tavola con il club per discuterne.