Mercato Milan: missione quarto posto tra ambizioni e paletti. In dirigenza sono consapevoli di questa cosa

 Mercato Milan: missione quarto posto tra ambizioni e paletti
Mercato Milan, i rossoneri devono puntare al quarto posto senza trascurare la Roma e la prepotente risalita della Juve di Spalletti

La dirigenza del Milan è pienamente consapevole che la corsa verso la prossima Champions League si è fatta improvvisamente in salita. Come sottolineato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, in via Aldo Rossi cresce la preoccupazione per la prepotente risalita della Juventus di Spalletti — reduce dal successo contro la Roma — e per la solidità dei giallorossi, diretti concorrenti per l’Europa che conta.

Mercato Milan, la strategia: difesa in saldo

Nonostante l’urgenza di rinforzi, i parametri finanziari imposti dalla proprietà RedBird restano invalicabili. Il rischio di non chiudere il bilancio in utile per la quarta volta consecutiva obbliga Igli Tare a soluzioni d’ingegno:

  • Obbligo prestito: Proprio come per l’affare Füllkrug, anche l’innesto nel pacchetto arretrato dovrà avvenire esclusivamente tramite prestito.
  • Niente investimenti: Non sono previsti esborsi cash immediati per i cartellini. Questo restringe il campo a profili come Axel Disasi o Niklas Süle, a patto che Chelsea o Borussia Dortmund aprano alla cessione.

L’obiettivo è fornire ad Allegri i pezzi mancanti per rispondere agli attacchi di Juve e Roma senza compromettere la stabilità economica del club, che quest’anno deve già fare a meno dei ricavi europei.

