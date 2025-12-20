News
Juve Roma 2-1: Spalletti batte Gasperini e si porta ad una sola lunghezza dal quarto posto
Juve Roma 2-1: i bianconeri di Spalletti portano a casa tre punti preziosi grazie alle reti di Conceicao e Openda. Inutile il gol di Baldanzi
Nell’anticipo serale della 16ª giornata, la Juventus di Luciano Spalletti supera 2-1 la Roma di Gian Piero Gasperini, riaprendo ufficialmente la corsa al quarto posto. Allo Stadium, i bianconeri sbloccano il match al 44′ con Francisco Conceição, autore di un preciso diagonale sinistro su invenzione di Cambiaso.
Nella ripresa, la Juve raddoppia al 70′ grazie al primo gol in Serie A di Loïs Openda, abile a ribadire in rete dopo un miracolo di Svilar su McKennie. La Roma accorcia quasi subito (75′) con Tommaso Baldanzi, il più lesto a sfruttare una respinta di Di Gregorio su tiro di Ferguson, ma il forcing finale giallorosso non produce il pari.
Con questo successo, Spalletti accorcia sensibilmente la classifica: la Juventus sale a quota 29 punti, portandosi a una sola lunghezza dai giallorossi (30 punti), attualmente quarti. Una vittoria fondamentale che conferma il momento di crescita della squadra bianconera, ora a un passo dalla zona Champions.
