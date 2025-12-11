Mercato Milan, Furlani deve correre ai ripari: top player da blindare, prossimi settimane decisive

Mercato Milan, Giorgio Furlani nelle prossime settimane dovrà risolvere i dossier legati ai rinnovi di Maignan e Pulisic

Il Milan si gode la vetta della classifica di Serie A e gran parte del merito va attribuito ai suoi due fenomeni, Christian Pulisic e Mike Maignan, che con giocate e parate si sono rivelati spesso e volentieri decisivi. Basti pensare alla recente partita contro il Torino, dove l’americano, entrato in campo, ha ribaltato la situazione nell’arco di soli dieci minuti, permettendo alla formazione rossonera di conquistare una vittoria fondamentale per tornare al comando del campionato.

La squadra di Massimiliano Allegri si affida ai suoi campioni, consapevole che la loro leadership e le loro prestazioni saranno cruciali nella corsa scudetto. Tuttavia, questa gioia e fiducia rischiano di avere una fine, un finale dettato dalle logiche di mercato e dai contratti in scadenza. Ed è proprio questo il cuore del problema per la dirigenza di via Aldo Rossi.

Mercato Milan, al vaglio i rinnovi di Pulisic e Maignan

Il Corriere dello Sport ha messo in evidenza la complessa situazione titolando questa mattina: «decisivi, ma il futuro resta un’incognita». Sia per Christian Pulisic che per Mike Maignan il nodo contrattuale rappresenta una seria preoccupazione.

Pulisic , arrivato con grande impatto, ha dimostrato di essere un motore offensivo insostituibile, ma il suo futuro, legato anche alle voci di un possibile ritorno in Premier League, deve essere blindato.

Maignan, considerato uno dei migliori portieri al mondo, è un pilastro difensivo, ma il suo rinnovo è in stand-by a causa della distanza tra domanda e offerta sull'ingaggio.

La dirigenza è chiamata a risolvere al più presto questi dilemmi per evitare di perdere due elementi cardine della squadra e per garantire ad Allegri la stabilità necessaria per competere fino alla fine per l’obiettivo massimo. La continuità delle prestazioni di Pulisic e Maignan in campo è inversamente proporzionale alla certezza del loro futuro in rossonero.