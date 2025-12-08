Mercato Milan, il sogno Mateta si infrange sul prezzo? Cifre da capogiro per l’attaccante

Mercato Milan, doccia gelata per il Diavolo: il Crystal Palace spara alto per Mateta, il piano B diventa obbligatorio. Ultime

Le manovre del Milan per ridisegnare l’attacco in vista di gennaio subiscono una brusca frenata di fronte alle logiche economiche della Premier League. L’entusiasmo nato attorno al nome di Jean-Philippe Mateta come possibile erede di Santiago Gimenez si è rapidamente spento dopo le ultime rivelazioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra. A fare il punto della situazione è stato Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, che durante un intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha svelato un retroscena che cambia drasticamente le carte in tavola.

Mercato Milan, il Crstyal Palace spara alto su Mateta

Secondo quanto emerso, il Crystal Palace non è disposto a concedere sconti e ha fissato per il suo bomber una valutazione decisamente fuori mercato per i parametri italiani: servono ben 60 milioni di euro per strappare il francese ai Glaziers. Una richiesta monstre che suona come una sentenza definitiva per le speranze di Moncada e del suo team di lavoro, rendendo l’operazione praticamente impossibile per la sessione invernale. Le ambizioni rossonere si scontrano dunque con una realtà finanziaria proibitiva, che obbliga la dirigenza di via Aldo Rossi a una rapida inversione di rotta.

Con la pista londinese che diventa impraticabile, il Milan è costretto a rispolverare con decisione le alternative presenti sul taccuino. Le quotazioni di profili economicamente più accessibili tornano prepotentemente in auge: si guarda con rinnovato interesse all’usato sicuro di Niclas Füllkrug, ma soprattutto al giovane Pellegrino del Parma, che rappresenterebbe un investimento più in linea con la filosofia del club. Il messaggio è chiaro: per gennaio servono gol, ma a prezzi sostenibili, e il sogno Mateta sembra destinato a rimanere tale.