Calciomercato Milan, doccia fredda per l’attacco: la richiesta shock gela i piani del Diavolo

Calciomercato Milan, Mateta ha un prezzo stellare: ecco la cifra che spaventa via Aldo Rossi e complica la caccia al bomber

La ricerca del centravanti in casa Milan si arricchisce di un nuovo, complicato capitolo che rischia di spegnere sul nascere uno degli entusiasmi delle ultime ore. Se è vero che la dirigenza rossonera sta monitorando diverse piste per non farsi trovare impreparata in caso di un eventuale addio di Santiago Gimenez, è altrettanto vero che scontrarsi con le pretese economiche della Premier League è sempre un esercizio doloroso e spesso proibitivo. A fare chiarezza su uno dei nomi caldi accostati recentemente al Diavolo, ovvero Jean-Philippe Mateta, ci ha pensato il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi.

Calciomercato Milan, richiesta monstre per Mateta

Intervenuto ospite sul canale YouTube del noto collega di fede rossonera Carlo Pellegatti, Guidi ha svelato un retroscena di mercato che ha il sapore di una sentenza quasi definitiva per le ambizioni invernali del club milanese. Secondo le informazioni in suo possesso, il Crystal Palace non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo possente centravanti francese e avrebbe fissato l’asticella a un’altezza vertiginosa. La prima richiesta avanzata dal club inglese per sedersi al tavolo delle trattative ammonterebbe infatti a ben 60 milioni di euro. Una cifra monstre, decisamente fuori dai parametri solitamente previsti per il mercato di riparazione italiano e che, di fatto, allontana sensibilmente l’attaccante dai radar di via Aldo Rossi.

Questa valutazione shock costringe inevitabilmente Tare e il suo staff a fare riflessioni profonde e immediate. Se la pista che porta a Mateta si rivela così impervia dal punto di vista economico, è altamente probabile che le attenzioni della dirigenza debbano spostarsi con maggiore decisione su profili più accessibili o su formule di trasferimento diverse. L’indiscrezione conferma come le alternative citate in precedenza, come il giovane Pellegrino del Parma o l’esperto Niclas Füllkrug, possano guadagnare rapidamente posizioni nelle gerarchie di gradimento, diventando opzioni molto più concrete rispetto al sogno inglese che, a queste cifre, appare destinato a rimanere tale.