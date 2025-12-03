Calciomercato Milan, Gimenez ago della bilancia: se parte, Tare ha già scelto Mateta. Le manovre per il nuovo centravanti

Calciomercato Milan, il futuro di Gimenez sblocca le operazioni in entrata: Mateta del Crystal Palace torna in corsa come sostituto ideale

Con l’avvicinarsi del mese di gennaio, le chiacchiere sul possibile arrivo di un nuovo centravanti in casa Milan si intensificano, anche se si tratta di un argomento mai veramente andato in soffitta. La chiave di volta per sbloccare la situazione, come sottolinea Tuttosport, risiede interamente nel futuro che verrà scelto per Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, che in estate si era impuntato per rimanere a Milanello, non ha avuto fortuna in questa prima parte di stagione: il campo non gli ha sorriso e da oltre un mese è fermo a causa di un infortunio.

Questo quadro complicato fa sì che le probabilità di una sua partenza si facciano più alte ogni giorno che passa. Gimenez è, a tutti gli effetti, l’ago della bilancia: una cosa è certa, se non parte lui, non entra nessuno a rimpolpare il reparto avanzato.

Calciomercato Milan, Mateta primo nome per l’attacco

In questo scenario di possibile addio, con squadre come il Sunderland che hanno manifestato interesse, il Diavolo avrebbe finalmente campo libero per cercare il sostituto ideale. Tuttosport questa mattina titola in modo esplicito sulla strategia della dirigenza: «Gimenez via? Tare valuta Mateta». Uno dei favoriti in lista, infatti, è Jean-Philippe Mateta. L’attaccante, già cercato dal Milan negli anni passati, sta vivendo un periodo d’oro al Crystal Palace e, cosa non secondaria, vedrebbe di buon occhio un trasferimento italiano, non avendo intenzione di rinnovare il suo contratto con il club inglese. La sua struttura fisica e il momento di forma lo renderebbero un’alternativa molto gradita alle esigenze di Allegri.

