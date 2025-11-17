Mercato Milan, per la porta c’è il nome di Meslier del Leeds! Concorrenza dell’Inter. Segui le ultimissime

L’imminente Derby della Madonnina non è solo una battaglia sportiva in campo, ma si è già trasformato in una sfida strategica sul fronte del calciomercato per la prossima stagione. Il Milan e i cugini nerazzurri si ritrovano a contendersi un obiettivo comune in porta: Illan Meslier.

Come riporta Tuttosport (fonte), il Leeds United starebbe cercando acquirenti per il suo giovane portiere francese, l’estremo difensore noto per la sua imponenza fisica e le sue doti tecniche nonostante la giovane età. Sia i rossoneri che i nerazzurri stanno monitorando la situazione con grande interesse, consci della necessità di guardare al futuro tra i pali.

La Priorità di Tare: Gestire le Scadenze in Porta

La corsa a Meslier è dettata, in entrambe le sponde di Milano, dalla precarietà contrattuale dei rispettivi numeri uno. In casa Milan, il campione francese Mike Maignan, l’estremo difensore che ha risollevato il reparto con le sue parate e la sua personalità, ha il contratto in scadenza. Il rinnovo è la priorità assoluta per la dirigenza e per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che vede in Maignan un pilastro fondamentale.

Il DS Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua abilità nelle trattative e nello scouting, deve muoversi con cautela e intelligenza per evitare un doloroso addio a parametro zero. L’Inter si trova in una situazione analoga con lo svizzeroYann Sommer. Entrambi i club, quindi, si stanno informando concretamente sul costo e sulla disponibilità di Meslier, un profilo giovane ma già con esperienza internazionale acquisita in Premier League.

Il Ruolo Chiave di Pini Zahavi

A rendere l’affare ancora più intrigante è la presenza di Pini Zahavi, il noto e influente agente del giocatore. Zahavi è una figura centrale e ben conosciuta da entrambe le dirigenze di Milano, avendo già portato a termine operazioni importanti sia in casa nerazzurra (come l’affare M’Baye Diouf con Ausilio) che in casa rossonera per interposta persona. È risaputo che Igli Tare, ai tempi della Lazio, aveva curato con Zahavi il passaggio di Christopher Nkunku, l’attaccante francese di grande talento.

Questa conoscenza reciproca potrebbe facilitare i colloqui, ma al contempo rende la competizione più serrata per accaparrarsi il futuro della porta. Per il Diavolo, assicurarsi un talento come Meslier significherebbe garantire ad Allegri una solida alternativa o un degno erede in caso di mancato rinnovo di Maignan. Il Derby di mercato per Meslier è ufficialmente aperto.