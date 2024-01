Mercato Milan, Popovic in dirittura d’arrivo in questo club: terminate le visite mediche

Mercato Milan, Popovic in dirittura d’arrivo in questo club di Serie A: terminate le visite mediche per il serbo che arriva in Italia

A lungo inseguito dal mercato Milan, Matija Popovic approda in Serie A ma non vestirà la maglia rossonera. Tutto fatto per l’arrivo del talento classe 2006 al Napoli: i partenopei lo gireranno subito in prestito al Frosinone.

Il serbo, liberatosi a parametro zero dal Partizan, ha appena terminato le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Adesso può ufficialmente cominciare la sua avventura italiana.