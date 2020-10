Mercato Milan: per la Gazzetta dello Sport è da 7 in pagella, il motivo

Mercato Milan: stando a quanto riporta la Gazzetta in edicola questa mattina è da 7 in pagella, grazie ad alcune operazioni precise

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il voto del mercato del Milan in questa sessione di mercato estiva è da 7 in pagella.

Il rinnovo di Ibrahimovic, la trattativa eccellente tra l’uscita di André Silva e l’arrivo a titolo definitivo di Rebic, l’ingresso di giovani talenti come Tonali, Saelemakers (riscattato) e conferma di giocatori esperti come Kjaer oltre allo svedese, hanno premiato la società di Via Aldo Rossi.