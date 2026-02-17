Mercato Milan, Pellegrino resta sul taccuino di Tare: dalla strategia rossonera alla concorrenza in Serie A

Mercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Mateo Pellegrino del Parma: la strategia rossonera

Il futuro dell’attacco del Milan potrebbe parlare argentino. Mentre la squadra di Allegri si concentra sul campo, la dirigenza rossonera sta già gettando le basi per il mercato estivo del 2026. Nel mirino, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c’è Mateo Pellegrino, l’attaccante classe 2001 che sta trascinando il Parma verso una salvezza tranquilla a suon di gol e prestazioni dominanti.

Mercato Milan, monitoraggio e strategia rossonera su Pellegrino

Il Milan non ha ancora affondato il colpo, ma la macchina dello scouting è a pieno regime:

Inserimento nel Database: I rossoneri hanno ufficialmente inserito il nome di Pellegrino tra le priorità per la prossima stagione. Pur non avendo ancora avviato contatti diretti con il Parma o l’entourage, il club sta monitorando ogni partita dell’argentino per valutarne la costanza ad alti livelli.

L'Identikit Perfetto: Per caratteristiche fisiche e senso del gol, l'ex Velez è considerato il profilo ideale da affiancare o alternare ai titolari attuali. Un centravanti moderno che ha saputo adattarsi immediatamente alla Serie A sotto la guida di Carlos Cuesta.

Il Nodo Valutazione: Nonostante il recentissimo rinnovo con i gialloblù fino al 2030 (una mossa del Parma per proteggere l'investimento), il Milan sa che la porta non è chiusa. Il prezzo fissato dai ducali si aggira oggi intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per un prospetto di tale impatto.

Concorrenza e insidie estere

Il Milan dovrà però guardarsi le spalle. Non solo la Juventus sta seguendo lo stesso percorso di osservazione, ma dal mercato di gennaio sono emersi sondaggi concreti dalla Bundesliga e dalla Premier League. Pellegrino per ora resta concentrato sul Parma, ma la sensazione è che a maggio il suo nome sarà uno dei più caldi sul tavolo di Furlani e Tare.