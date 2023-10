Mercato Milan, quale sarà il futuro di Pellegrino? La scelta di Pioli sul difensore, che partirà con l’Argentina

Tra gli acquisti del mercato Milan di gennaio c’è anche Marco Pellegrino, giovane difensore argentino. Per ora, zero minuti in rossonero, ma Scaroni l’ha convocato con l’Argentina campione del mondo. La scelta di Pioli di queste otto giornate di campionato non pregiudica il suo futuro.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, a gennaio non sarà ceduto, non sarà mandato a giocare, resterà in rossonero per continuare il suo percorso. L’obiettivo è farlo diventare un titolare, sulle orme di Thiaw.