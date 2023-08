Pellegrini Milan: la Lazio si muove, i rossoneri aspettano! Le ultime. Il giocatore vuole i biancocelesti, Furlani rimane sullo sfondo

La priorità di Luca Pellegrini è chiara: il terzino vuole la Lazio. Così come Maurizio Sarri, che ha chiesto a Lotito di provare a trattare con la Juventus per il giocatore. Come riferito dal Corriere dello Sport, nelle prossime 48 ore ci sarà un contatto, di persona o telefonico, tra il club biancoceleste e la Juve per cercare di trovare la quadra.

Le ipotesi al vaglio sono due: prestito biennale con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro, oppure prestito annuale con obbligo di riscatto sempre a 8 milioni ma rateizzato. Sullo sfondo resta il Milan, prima alternativa dello stesso Pellegrini al ritorno a Formello.