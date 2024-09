Mercato Milan, Pastore RICONOSCE: «Grazie al SUO acquisto i rossoneri hanno il miglior...». Investitura PESANTE

Mercato Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, è convinto che con Abraham il Milan abbia l’attacco più forte della Serie A

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «Insomma, il Milan un po’ per caso, ma anche un po’ per bravura per capacità di cogliere l’occasione, si è messo in rosa una seconda punta, un attaccante di riserva, che poche squadre hanno. Perché certamente è meglio dell’attuale Milik, è certamente meglio dell’attuale Simeone Abraham, forse anche meglio, anzi sicuramente, di Arnautovic, su Taremi si può discutere. Questo fa sì che il Milan abbia il reparto offensivo, cioè i tre titolari più le tre riserve, migliore della Serie A come uomini e varietà. Attenzione dunque ad Abraham, che sembrava essere un ex giocatore, io pensavo che non fosse più recuperabile ad alti livelli. È chiaro che il Venezia è al 20esima squadra della Serie A, ma l’anno scorso il Milan contro la 20esima squadra della Serie A fece due pareggi».