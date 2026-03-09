Mercato Milan, un club di Serie A piomba su Comotto: la strategia dei rossoneri e il piano per l’estate

Mercato Milan, il Parma ha cominciato a chiedere informazioni per Comotto in vista della prossima estate

Il mercato dei giovani talenti si accende in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato in esclusiva da Nicolò Schira su X, il Parma avrebbe messo nel mirino Christian Comotto, centrocampista classe 2008 di proprietà del Milan. Il giovane talento, attualmente impegnato in prestito allo Spezia, sta attirando l’attenzione di diversi club grazie alle ottime prestazioni fornite nel campionato cadetto, dove sta trovando continuità e crescita tecnica.

Mercato Milan, Comotto e la strategia del Diavolo: blindarlo o cederlo?

Gli osservatori del club emiliano hanno monitorato Comotto più volte nel corso di questa stagione, restando impressionati dalla maturità del ragazzo nonostante la giovanissima età.

Per il Milan si apre un dilemma tattico e societario per il 2026: riportare il calciatore alla base per inserirlo gradualmente nel progetto di Massimiliano Allegri o cederlo a un club come il Parma che potrebbe garantirgli un palcoscenico importante in Serie A? La dirigenza rossonera valuterà nelle prossime settimane se privarsi di uno dei profili più interessanti del proprio settore giovanile.