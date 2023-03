Mercato Milan, ostacolo per un obiettivo in attacco: ecco quale. I rossoneri iniziano i casting, ma arrivano i primi problemi

Il Milan ha aperto i casting per l’attacco e i nomi che si sono succeduti in questi mesi sono tanti. C’è anche Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal ma ora al Reims.

Maldini e Massara sarebbero interessati, ma la valutazione fatta per il giocatore è troppo alta per le casse rossonere: 40/50 milioni è il prezzo stabilito, come scritto da calciomercato.com.