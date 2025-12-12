Mercato Milan, Sergio Ramos alza il pressing ma non convince ancora Tare: c’è un ostacolo enorme da superare

Mercato Milan, aumenta il pressing di Sergio Ramos per convincere i rossoneri a tesserarlo ma le richieste d’ingaggio frenano Tare

Nonostante il Milan sia alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e spessore per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, una suggestione di altissimo profilo sembra destinata a rimanere tale, almeno per il momento.

Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali, ha ribadito che il nome di Sergio Ramos è stato «proposto al Milan», ma che ad oggi «non ci sono le condizioni per un arrivo in Italia» del campione spagnolo.

Mercato Milan, ostacolo ingaggio per Sergio Ramos

L’ex capitano del Real Madrid, che non ha trovato una sistemazione fissa dopo l’esperienza al PSG e in Messico, sarebbe disponibile a rimettersi in gioco in Serie A, ma i negoziati si scontrano con problemi concreti.

Secondo Romano, manca la «proposta giusta» sia da un punto di vista tecnico che economico. Questo significa che, nonostante la volontà del giocatore di tornare a giocare ad alti livelli, il Milan non ha ancora formalizzato un’offerta che soddisfi le richieste dell’entourage.

L’interesse del Milan per un difensore esperto è noto, come dimostra l’insistenza su profili come Thiago Silva. Tuttavia, la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, procede con estrema cautela. L’ingaggio di un giocatore del calibro di Sergio Ramos, pur essendo a parametro zero, implicherebbe uno stipendio importante e un impatto notevole sulle gerarchie difensive.

Il Milan ha in mente un piano preciso per il budget salariale, e l’operazione Ramos richiederebbe una revisione completa di tale strategia. Nonostante il giocatore sia «disponibile a venire a giocare in Italia», il silenzio del club rossonero suggerisce che, al momento, l’opzione non sia in cima alla lista delle priorità per rinforzare il reparto di Allegri a gennaio.