Mercato Milan, Moncada in azione! C’è un super talento nel mirino. L’aneddoto è una sentenza sull’interesse rossonero

Mercato Milan, osservatori rossoneri in azione coordinati da Moncada: nel mirino c’è il centrocampista del Genk Karetsas

Il giornalista Marco Guidi ha dedicato su La Gazzetta dello Sport un’analisi al giovane talento Konstantinos Karetsas, centrocampista offensivo del Genk, sottolineando come il suo destino sembri incrociarsi con quello del Milan. Il mancino classe 2007 ha trovato la sua prima rete stagionale in Europa League in una circostanza che ha il sapore del destino.

Guidi ha descritto la casualità dell’evento: «A volte ci sono segnali che sanno di destino. Konstantinos Karetsas, talento mancino classe 2007 del Genk, non aveva ancora segnato in stagione prima dell’ultimo turno di Europa League. Trequartista che parte soprattutto da destra, è più abituato a farli fare, i gol, piuttosto che a realizzarli in prima persona. L’assist è infatti la specialità della casa, già 9 contando tutte le competizioni. Quella contro il Basilea, insomma, è la classica eccezione».

Mercato Milan, occhi su Karetsas

Il segnale è arrivato perché, come svelato da Guidi, alla Cegeka Arena, il 27 novembre, era presente un emissario del Milan giunto apposta per lui. Il report sul diciottenne del Genk è stato molto positivo, non solo per il gol «da cineteca, alla Del Piero, sebbene ovviamente con parabola disegnata di sinistro».

Nonostante il fisico minuto (173 centimetri), Karetsas, che ha scelto la Grecia come Nazionale (già 3 reti in 9 presenze con la maggiore), sa giocare ad alto ritmo e ama l’uno contro uno. La sua collocazione nel modulo 3-5-2 di Allegri «non è di quelle che possono servire nell’immediato ai rossoneri», ma la cifra di talento è tale che il Diavolo può pensare di anticipare la concorrenza. Il costo, tuttavia, è elevato: «Non a prezzo di saldo: servono minimo 25 milioni di euro. Oggi sembrano tanti, domani potrebbero essere pochi».

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.