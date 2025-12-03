Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato

Allegri punta il Belgio e il futuro: il gioiello greco che incanta il Milan è sul taccuino di Max. Lo scenario

Milan news 24

Published

49 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, il tecnico del Milan pazzo del gioiello Karetsas: segnalazione a Tare e nome cerchiato in rosso per il futuro

Il Milan, pur concentrato sul mercato degli attaccanti di esperienza in vista di gennaio, continua a tenere d’occhio i giovani talenti per costruire il futuro. Questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio al gioiello Karetsas, titolando: «Allegri punta il Belgio. Il gioiello Karetsas, fantasia per il futuro».

Secondo la rosea, alcuni segni del destino non sono affatto inequivocabili. Nonostante un grande avvio di stagione con il suo club, al giovane talento greco mancava ancora il gol che potesse fungere da biglietto da visita perfetto. Ebbene, questa rete è arrivata proprio nell’occasione in cui un osservatore rossonero si era recato a visionarlo da vicino in Belgio. Un tempismo che ha sicuramente colpito la dirigenza milanista, sempre attenta ai prospetti più brillanti.

Allegri, c’è Karetsas nel mirino

Karetsas è un giocatore che incarna la fantasia e la tecnica. Dispone di un fisico minuto, ma le sue qualità tecniche sono fuori dal comune e lo rendono un profilo ideale per un calcio propositivo. Nonostante la giovane età, il calciatore ha già raggiunto un livello di maturità notevole, tanto da giocare stabilmente per la nazionale maggiore greca, con la quale ha già messo a segno 3 gol in 9 presenze.

A oggi, il suo cartellino ha un costo significativo: la Gazzetta stima che servirebbero 25 milioni di euro per strapparlo al suo club. Il Milan, tuttavia, sembra voler puntare forte su questa faccia nuova del calcio europeo, che rappresenterebbe un investimento mirato non per l’immediato, ma per la costruzione della squadra del domani.

