Mercato Milan, Miranda in pole ma c’è una novità. Ecco quando sbarcherà a Milanello

Mercato Milan, Juan Miranda è sempre più vicino ai rossoneri ma nessun assalto a gennaio: colpo pianificato per giugno

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Juan Miranda è in pole per il calciomercato Milan.

Tuttavia per il terzino sinistro classe 2000 del Betis Siviglia, in scadenza di contratto, è cambiata la strategia: non ci sarà nessun assalto a gennaio ma si attenderà l’estate per formalizzare l’operazione.