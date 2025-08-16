Mercato Milan, Okoli primo nome per la difesa! Contatti in corso, può arrivare a Milanello a queste condizioni

Mercato Milan, il primo nome per la difesa è Okoli del Leicester: pronta la prima offerta al club inglese. I dettagli

L’estate del calciomercato Milan si sta rivelando più dinamica che mai. Con la cessione eccellente di Thiaw e l’arrivo del promettente De Winter, la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, sta valutando un’opzione che, fino a poco tempo fa, sembrava remota: l’acquisto di un secondo difensore centrale in questa sessione di mercato estiva. L’idea, come riportato da Tuttosport, nasce dalla chiara propensione tattica del neo-tecnico Massimiliano Allegri a schierare la difesa a tre. Un modulo che, seppur offrendo equilibrio e valorizzando le caratteristiche di alcuni interpreti della rosa, rischia di lasciare il reparto corto numericamente.

Al momento, la priorità assoluta del Milan rimane l’acquisto di un nuovo centravanti che possa affiancare o, all’occorrenza, sostituire Gimenez. Tuttavia, l’analisi approfondita della rosa ha evidenziato come, per raggiungere una perfetta completezza, un ulteriore sforzo in difesa potrebbe essere necessario. Sebbene i rossoneri siano impegnati solo in due competizioni, la Serie A e la Champions League, la necessità di avere un’alternativa di alto livello per ogni ruolo in una difesa a tre è evidente. Attualmente, oltre al neo-arrivato De Winter, il reparto può contare su Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Un numero che, in caso di infortuni o squalifiche, potrebbe mettere in difficoltà Allegri e il suo staff.

I Nomi Caldi per la Difesa del Milan: Okoli il Favorito

Il mercato è in continua evoluzione e la dirigenza milanista, con Tare e Furlani in prima linea, è sempre attenta a cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi, soprattutto negli ultimi giorni di trattative. Non è escluso, infatti, che il Milan possa tornare sul mercato proprio in extremis per completare la retroguardia. Il taccuino del Direttore Sportivo Tare è ricco di nomi, ma secondo Tuttosport, tre sono i principali candidati per ricoprire il ruolo di ultimo tassello della difesa rossonera.

Il nome che circola con maggiore insistenza e che sembra essere il favorito per questa posizione è quello di Caleb Okoli. Il giovane difensore, classe 2001, è un profilo che il Milan segue da tempo e che ha già mostrato la sua apertura a un possibile trasferimento in rossonero. Un’opportunità che sarebbe cruciale per la sua crescita professionale e per le sue aspirazioni in Nazionale, un ambiente che ha già avuto modo di frequentare. Okoli rientra perfettamente nei parametri del Milan, sia per quanto riguarda il costo dell’operazione sia per la tipologia di giocatore desiderata. Un identikit che ha convinto più di altri talenti, come ad esempio Leoni, che pur piacendo molto, si è accasato al Liverpool per oltre 30 milioni di euro.

Okoli, ex Atalanta, è attualmente in forza al Leicester City, club che lo ha acquistato dai bergamaschi per 14 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus appena dodici mesi fa. In Inghilterra è diventato una colonna portante delle Foxes, ma nonostante i suoi sforzi per mantenere il club in Premier League, la squadra di Claudio Ranieri è retrocessa in Championship. Il difensore italiano non ha alcuna intenzione di affrontare una stagione nella serie cadetta inglese e desidera ardentemente tornare in Italia. La sua ambizione è quella di giocare il Mondiale, forte della stima di Gattuso, attuale selezionatore della Nazionale. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, ci sarebbe già una bozza d’intesa tra il Milan e Okoli per un contratto a lungo termine, che si estenderebbe fino al 2030, con uno stipendio stimato tra gli 1,8 e i 2 milioni di euro a stagione. La trattativa più complessa sarà con il Leicester, che per il suo cartellino chiede una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro come prima richiesta, somma che potrebbe essere soggetta a limature in fase di negoziazione. Il giocatore, dal canto suo, è sotto contratto con il club inglese fino a giugno 2029, ma la sua volontà di tornare in Italia potrebbe facilitare le discussioni.

La decisione finale spetterà alla dirigenza rossonera, che dovrà valutare attentamente la sostenibilità economica dell’operazione e l’effettiva necessità tattica di un ulteriore innesto in difesa. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime settimane di mercato e se il Milan deciderà di compiere questo ultimo sforzo per una rosa ancor più competitiva.