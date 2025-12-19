Calciomercato
Mercato Milan, possibile doppia cessione a gennaio: Tare ha le idee chiare, loro due possono lasciare Milanello
Il mercato di gennaio del Milan non sarà fatto solo di entrate. La Gazzetta dello Sport analizza anche il fronte cessioni, sottolineando però come la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sia già ridotta all’osso (“taglia XS”), limitando drasticamente i margini di manovra per eventuali partenze.
Mercato Milan, David Odogu: valigie già pronte
Il nome sulla lista dei partenti è uno solo, ed è quello del giovane difensore tedesco.
- Zero spazio: Allegri non lo ha mai utilizzato in questa prima parte di stagione, rendendo la sua permanenza a Milano priva di senso tecnico.
- Condizione d’uscita: La sua cessione è legata a doppio filo all’arrivo del nuovo centrale (che sia il sogno Thiago Silva o il francese Disasi). Appena il Milan avrà blindato il sostituto, Odogu lascerà Milanello per cercare minutaggio altrove.
Il “caso” Santiago Gimenez
Nonostante l’infortunio e l’operazione alla caviglia effettuata ad Amsterdam, il futuro del messicano non è in discussione.
- Permanenza forzata: L’attaccante resterà in rossonero per i prossimi sei mesi. I tempi lunghi della riabilitazione escludono qualsiasi ipotesi di trasferimento immediato.
- Nessun taglio: Dopo la drastica spending review estiva, la società non ha intenzione di sfoltire ulteriormente l’organico, a meno di offerte clamorose e oggi non prevedibili.