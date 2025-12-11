Odogu Milan, quel paradosso non passa inosservato: decisione già presa per gennaio? Gli aggiornamenti

Odogu Milan, rosa corta per i rossoneri ma Odogu non ha giocato neanche un minuto: a gennaio pronto il prestito del centrale

Il Milan di Massimiliano Allegri si distingue per una rosa in cima alla classifica, ma relativamente corta in termini di profondità e alternative. Tuttavia, all’interno di questo gruppo, emerge il «caso Odogu», come analizzato da Gazzetta.it: il difensore è l’unico giocatore del Milan a non aver ancora totalizzato minuti in Serie A in questa stagione.

Odogu non è un acquisto casuale: il suo è stato un «acquisto vero, mirato» da parte del club rossonero, rappresentando un chiaro investimento in chiave futura. Il difensore è ritenuto un prospetto interessante, ma la sua integrazione nella prima squadra è lenta, e la sua mancanza di esperienza è evidente.

Odogu la soluzione del prestito a gennaio

La situazione del giocatore, tra le esigenze immediate di Allegri e il suo status di “acerbo”, spinge la dirigenza a valutare una soluzione per accelerarne la crescita.

Secondo il quotidiano, la mossa più probabile in vista della prossima finestra di mercato è la cessione a titolo temporaneo: «A gennaio potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza». Questa operazione consentirebbe al giovane di accumulare il minutaggio necessario per maturare e, un domani, rientrare a Milanello pronto a competere per un posto in prima squadra.