Mercato Milan, rossoneri a caccia di un nuovo obiettivo: serve subito per permettere a Pioli di lavorare al meglio

Il calciomercato Milan non si ferma all’inserimento in rosa di due difensori centrali. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’obiettivo ora è acquistare anche un centrocampista.

La motivazione è da ricondurre a Bennacer che, impegnato con la sua Algeria in Coppa d’Africa, lascerà un vuoto che la società rossonera è chiamata a colmare attraverso il mercato.