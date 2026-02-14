Connect with us

Mercato Milan, Tare apre la caccia all’attaccante: tre obiettivi concreti e un sogno a parametro zero

4 ore ago

Mercato Milan, Igli Tare in vista della prossima estate ha aperto la caccia al nuovo numero 9 rossonero: i nomi sul taccuino

Il successo di Pisa ha consolidato la classifica, ma la dirigenza rossonera è già proiettata verso una campagna acquisti estiva che promette di essere rivoluzionaria. Secondo l’editoriale di Niccolò Ceccarini su TMW, il diktat di via Aldo Rossi è chiaro: una volta blindata la qualificazione in Champions, l’obiettivo sarà un grande numero nove per alzare definitivamente l’asticella.

Mercato Milan: la shortlist per l’attacco

Sfumatala l’operazione Mateta a gennaio, il Milan ha ora in testa diverse soluzioni di caratura internazionale:

  • Il Sogno Lewandowski: Il polacco lascerà quasi certamente il Barcellona a fine stagione. Diventerebbe una clamorosa occasione a parametro zero. Il Milan resta alla finestra, conscio della concorrenza di Atletico Madrid, Fenerbahce e sirene arabe o americane (Chicago Fire).
  • Il Nodo Vlahovic: È il profilo che più stuzzica Massimiliano Allegri. Dusan è in uscita dalla Juventus, ma l’ostacolo è l’ingaggio: il Milan non intende andare oltre i 6 milioni di euro a stagione. Se il serbo aprirà a un ridimensionamento dello stipendio, l’affare potrebbe decollare.
  • Pista Gabriel Jesus: Il brasiliano non rinnoverà con l’Arsenal (scadenza 2027). Dopo un sondaggio esplorativo a gennaio, a giugno la trattativa potrebbe farsi seria, vista la versatilità tattica del giocatore molto apprezzata a Milanello.
  • Opzione Kean: L’attaccante della Fiorentina resta nel mirino, forte di una clausola rescissoria da 62 milioni di euro attivabile nella prima metà di luglio.

Difesa: obiettivo Mario Gila

Non solo attacco. Il Milan vuole rinforzare il reparto arretrato e il nome nuovo è quello di Mario Gila. La trattativa con la Lazio non è semplice: i biancocelesti devono versare il 50% della rivendita al Real Madrid e chiedono cifre importanti. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe superare i 20 milioni di euro. Restano sullo sfondo anche i profili di Dragusin e Gimenez.

