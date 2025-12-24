Mercato Milan, Nkunku già ai saluti? Il piano di Tare per gennaio. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il matrimonio tra Christopher Nkunku e il Milan sembra essere già giunto al capolinea. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il talento francese, arrivato in estate con grandi aspettative, potrebbe lasciare Milanello dopo appena sei mesi. Il fantasista ex Chelsea, noto per la sua duttilità offensiva e la tecnica sopraffina, non è riuscito a incidere nel progetto tecnico del Diavolo, trasformandosi in un vero e proprio rebus di mercato.

I numeri della crisi: un rendimento al di sotto delle attese

L’investimento della società rossonera è stato massiccio: circa 38-40 milioni di euro complessivi per strapparlo alla Premier League. Tuttavia, il rendimento in campo ha deluso la dirigenza guidata da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, noto per la sua fermezza nelle scelte di mercato. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e teorico della solidità difensiva, Nkunku ha faticato a trovare una collocazione precisa.

Il bilancio è impietoso: zero gol in Serie A. L’unica gioia personale è arrivata in Coppa Italia contro il Lecce, troppo poco per chi doveva essere il valore aggiunto della rosa. Nel rigido 3-5-2 di Allegri, il francese è apparso un pesce fuor d’acqua: troppo esile per reggere il peso dell’attacco come prima punta e poco incisivo come partner di Rafael Leão, l’esterno portoghese tutto strappi e velocità, o di Christian Pulisic, il capitano della nazionale statunitense.

La strategia di Tare: plusvalenza e nuovi innesti

Il nuovo DS Tare non ha intenzione di svendere il capitale del club. L’obiettivo è chiaro: recuperare l’intero investimento di 38 milioni per finanziare un colpo in difesa. Con l’arrivo di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco d’area di rigore, gli spazi per il francese si sono ulteriormente ridotti.

Le piste più calde per il futuro del francese sono:

Premier League : Un ritorno nel campionato inglese, dove gode ancora di grande stima.

: Un ritorno nel campionato inglese, dove gode ancora di grande stima. Saudi Pro League: La destinazione araba è l’unica in grado di sostenere l’ingaggio da 5 milioni netti.

I fondi ricavati dalla cessione verrebbero immediatamente dirottati su un difensore centrale di spessore. I nomi caldi sul taccuino dei dirigenti di via Aldo Rossi sono quelli di Milan Skriniar, esperto centrale slovacco in forza al PSG, e Federico Gatti, il grintoso difensore della Juventus e della Nazionale.