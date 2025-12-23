Calciomercato Milan, caso Nkunku: Il Diavolo apre alla cessione. Da “colpo dell’estate” a esubero?

Calciomercato Milan, scoppia il caso Nkunku: il francese dopo soli 6 mesi dall’arrivo in rossonero è già considerato in vendita

L’avventura di Christopher Nkunku al Milan potrebbe chiudersi dopo appena sei mesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del fantasista francese è diventato un rebus: la società rossonera, delusa dal rendimento dell’ex Chelsea, sarebbe pronta a valutare seriamente eventuali offerte già per la sessione di gennaio.

Calciomercato Milan, i numeri della crisi: zero gol in Serie A

Arrivato in estate con l’etichetta di “top player” per una cifra vicina ai 38-40 milioni di euro (37 di parte fissa più bonus), Nkunku non è mai riuscito a integrarsi nei dettami tattici di Massimiliano Allegri.

Statistiche impietose: In 13 presenze complessive, il francese ha segnato un solo gol , siglato in Coppa Italia contro il Lecce. In campionato il tabellino segna ancora zero alla voce reti, con appena 2 assist all’attivo.

In 13 presenze complessive, il francese ha segnato , siglato in Coppa Italia contro il Lecce. In campionato il tabellino segna ancora zero alla voce reti, con appena 2 assist all’attivo. Difficoltà tattiche: Nel 3-5-2 di Allegri, Nkunku è apparso spesso un “ibrido” senza collocazione: troppo leggero per fare la punta centrale e sacrificato come seconda punta accanto a Leão o Pulisic.

Strategia di mercato: rientrare dall’investimento

Il Milan non vuole svendere il giocatore, ma l’arrivo di Niclas Füllkrug riduce ulteriormente gli spazi. La dirigenza, in collaborazione con l’agente Pini Zahavi, sta sondando il mercato internazionale per trovare acquirenti disposti a pareggiare la cifra spesa in estate: