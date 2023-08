Dominguez Milan: il Bologna fa la sua valutazione! Le cifre. Il centrocampista è uno dei nomi in pole sul mercato

Il Milan non ha finito il suo mercato e non ha finito gli acquisti per il centrocampo di Stefano Pioli. Soprattutto ora che Rade Krunic è sempre più vicino al Fenerbahce

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, uno dei nomi più caldi è quello di Nico Dominguez. Ha il contratto in scadenza, la valutazione del Bologna è di 15 milioni e c’è da superare proprio la concorrenza del Fenerbahce.