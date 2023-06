Musah Milan: avviati i primi contatti. C’è un’altra big d’Italia su di lui! I rossoneri studiano le cifre ma anche l’Inter è interessato

Il Milan ci prova per Yunus Musah, centrocampista del Valencia. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nessuna offerta ufficiale finora ma i contatti sono stati avviati. l club spagnolo chiede 25 milioni, ma i rossoneri sono convinti di poter abbassare le pretese.

L’unico ostacolo si può trovare nella concorrenza. Anche all’Inter piace il giocatore: Ausilio era in tribuna in Qatar per seguirlo. Dopo Thuram e Frattesi, è possibile che si avvii un altro derby di mercato.