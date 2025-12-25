Calciomercato
Mercato Milan: il muro del Fenerbahce su Skriniar gela i rossoneri. Slovacco incedibile? Gli aggiornamenti
Mercato Milan, il Fenerbahce fa muro su Milan Skriniar: praticamente impossibile la pista che porta al centrale slovacco
Il sogno di vedere Milan Škriniar con la maglia del Diavolo sembra destinato a rimanere tale, almeno per la sessione invernale alle porte. Nonostante il nome dello slovacco sia circolato con insistenza negli ultimi giorni come possibile rinforzo d’esperienza per la difesa di Massimiliano Allegri, le ultime notizie spengono ogni facile entusiasmo.
Mercato Milan, la verità di Fabrizio Romano su Skriniar
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel suo ultimo aggiornamento, la pista Skriniar non appare come una reale possibilità per gennaio:
- Pedina inamovibile: L’ex capitano dell’Inter è diventato un pilastro fondamentale per il Fenerbahçe, dove ricopre anche i gradi di capitano. Per lo staff tecnico del club turco il giocatore è considerato “intoccabile”.
- Pista impraticabile: Le difficoltà legate al tesseramento a titolo definitivo e l’importanza strategica dello slovacco a Istanbul rendono l’operazione di “quasi impossibile applicazione” per il mercato imminente.
Le alternative per la difesa
Con il capitolo Skriniar virtualmente chiuso, la dirigenza rossonera guidata da Igli Tare sposta il mirino su altri obiettivi per colmare le lacune del reparto arretrato:
- Eric Dier: L’inglese del Monaco resta l’opzione più calda grazie alla sua esperienza internazionale e alla duttilità tattica.
- Federico Gatti: Nonostante il “no” della Juve al prestito, Allegri continua a spingere per il centrale azzurro, suo pupillo dai tempi di Torino.
- Axel Disasi: Sul centrale del Chelsea resta vivo l’interesse, sebbene la concorrenza della Roma complichi i piani del Milan.