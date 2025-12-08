News
Mercato Milan, Muharemovic seguito ieri dagli scout rossoneri in Sassuolo Fiorentina
Mercato Milan, Muharemovic seguito ieri dagli scout rossoneri in Sassuolo Fiorentina. Segui le ultimissime
Il Milan ha un obiettivo chiaro: lottare per lo Scudetto fino all’ultima giornata. Per sostenere le ambizioni del tecnico Massimiliano Allegri, il neo-allenatore che chiede garanzie per la seconda metà di stagione, il Direttore Sportivo Igli Tare è già in piena attività in vista della sessione di mercato di gennaio. Il dirigente albanese ha individuato tre aree cruciali su cui intervenire per garantire al Diavolo la profondità necessaria: un nuovo difensore, un vice-Saelemaekers e un centravanti di riserva.
Il reparto che richiede l’attenzione immediata è la difesa. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i Rossoneri hanno intensificato i contatti per un giovane talento che si sta mettendo in mostra in Serie A.
Doppio Colpo Sassuolo nel Mirino di Igli Tare
L’obiettivo principale per il reparto arretrato è il giovane Tarik Muharemovic, il centrale difensivo bosniaco classe 2003 attualmente in forza al Sassuolo. La sua crescita e le sue qualità fisiche e tecniche hanno convinto gli osservatori del Milan, che lo considerano un prospetto di sicuro avvenire.
L’interesse dei Rossoneri è stato confermato da un dettaglio non trascurabile: sabato scorso, un emissario milanista era presente al Mapei Stadium per seguire dal vivo la partita Sassuolo-Fiorentina. Lo scout del Diavolo non ha monitorato solo Muharemovic, ma ha allungato lo sguardo anche sul suo compagno di reparto, l’indonesiano Jay Idzes.
Idzes, difensore centrale classe 2000, non è un nome nuovo nella lista del club di via Aldo Rossi. Era già stato seguito con grande interesse a marzo, quando vestiva la maglia del Venezia, prima del suo trasferimento al Sassuolo. La sua presenza costante nei radar rossoneri conferma che i due difensori neroverdi sono in cima ai pensieri di Igli Tare per rinforzare la retroguardia di Allegri.
Garantire al tecnico livornese nuove risorse difensive è vitale per la lotta Scudetto. Il mercato di gennaio si preannuncia intenso e cruciale per il Milan che non vuole lasciare nulla di intentato per il titolo.