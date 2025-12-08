Mercato Milan, Muharemovic seguito ieri dagli scout rossoneri in Sassuolo Fiorentina. Segui le ultimissime

Il Milan ha un obiettivo chiaro: lottare per lo Scudetto fino all’ultima giornata. Per sostenere le ambizioni del tecnico Massimiliano Allegri, il neo-allenatore che chiede garanzie per la seconda metà di stagione, il Direttore Sportivo Igli Tare è già in piena attività in vista della sessione di mercato di gennaio. Il dirigente albanese ha individuato tre aree cruciali su cui intervenire per garantire al Diavolo la profondità necessaria: un nuovo difensore, un vice-Saelemaekers e un centravanti di riserva.

Il reparto che richiede l’attenzione immediata è la difesa. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i Rossoneri hanno intensificato i contatti per un giovane talento che si sta mettendo in mostra in Serie A.

Doppio Colpo Sassuolo nel Mirino di Igli Tare

L’obiettivo principale per il reparto arretrato è il giovane Tarik Muharemovic, il centrale difensivo bosniaco classe 2003 attualmente in forza al Sassuolo. La sua crescita e le sue qualità fisiche e tecniche hanno convinto gli osservatori del Milan, che lo considerano un prospetto di sicuro avvenire.

L’interesse dei Rossoneri è stato confermato da un dettaglio non trascurabile: sabato scorso, un emissario milanista era presente al Mapei Stadium per seguire dal vivo la partita Sassuolo-Fiorentina. Lo scout del Diavolo non ha monitorato solo Muharemovic, ma ha allungato lo sguardo anche sul suo compagno di reparto, l’indonesiano Jay Idzes.

Idzes, difensore centrale classe 2000, non è un nome nuovo nella lista del club di via Aldo Rossi. Era già stato seguito con grande interesse a marzo, quando vestiva la maglia del Venezia, prima del suo trasferimento al Sassuolo. La sua presenza costante nei radar rossoneri conferma che i due difensori neroverdi sono in cima ai pensieri di Igli Tare per rinforzare la retroguardia di Allegri.

Garantire al tecnico livornese nuove risorse difensive è vitale per la lotta Scudetto. Il mercato di gennaio si preannuncia intenso e cruciale per il Milan che non vuole lasciare nulla di intentato per il titolo.