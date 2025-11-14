Mercato Milan, Matteo Moretto svela un nome nuovo per i rossoneri! Le ultime. Segui gli aggiornamenti

La finestra di calciomercato di gennaio si avvicina e, nonostante la riluttanza tradizionale delle società a muoversi in inverno, diversi club di Serie A stanno già sondando il terreno alla ricerca di rinforzi, in particolare nel reparto offensivo. A fare il punto sui possibili movimenti è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano (fonte: YouTube Fabrizio Romano).

La Roma Cerca un Centravanti

Secondo Moretto, la Roma è tra le squadre più attive, alla ricerca spasmodica di un attaccante che possa dare una svolta alla stagione. Si parla di profili come Arevalo e Zirkzee, oltre a un giocatore del Colonia, a dimostrazione della vasta rete di osservazione del club capitolino.

Ma un nome, in particolare, sembra essere un obiettivo concreto: Franculino.

Franculino, Il Nuovo Obiettivo del Milan

Il nome che sta scaldando il mercato è quello di Franculino Djú, l’attaccante della Guinea-Bissau in forza al Midtjylland. Il classe 2004 sta vivendo una stagione clamorosa, con numeri che lo rendono uno dei prospetti più desiderati d’Europa: ben 14 gol in 14 partite di campionato e 3 reti in 4 presenze in Europa League.

Moretto ha rilanciato con forza la candidatura del giovane talento, già cercato in estate da club come Everton, Lipsia, Roma e Bayern Monaco: “Occhio perché a gennaio potrebbe essere un obiettivo di mercato per club italiani. È un nome che resta nella lista della Roma ma che piace molto anche al Milan.”

La Strategia del Diavolo e i Rivali Internazionali

L’interesse del Milan per Franculino è perfettamente in linea con la filosofia del nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua capacità di scovare giovani talenti con ampi margini di crescita. Un rinforzo in attacco sarebbe fondamentale anche per il pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, che punta ad avere più opzioni offensive per la seconda parte della stagione.

Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: “Occhio sempre alla Premier, Franculino visti i numeri ha un prezzo di cartellino abbastanza elevato, e poi occhio sempre al Bayern Monaco.” Il Diavolo e la Roma dovranno muoversi con tempismo e decisione per superare i rivali internazionali e assicurarsi uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico.