Mercato Milan, Moretto smentisce tutte le voci sul difensore! La situazione. Segui le ultime sui rossoneri

Le voci di un possibile approdo di Sergio Ramos, il difensore spagnolo e leggenda del Real Madrid, al Milan si fanno sempre più insistenti sui media, ma da fonti accreditate arrivano chiare smentite. Il club rossonero, attualmente concentrato sulla lotta scudetto e sul lavoro di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, non sembrerebbe affatto interessato al profilo del veterano.

A fare chiarezza sulla situazione di calciomercato è stato il giornalista Matteo Moretto, una voce autorevole sulle trattative, che ha negato qualsiasi fondamento alle speculazioni.

Ramos Non È un Obiettivo: La Linea del Milan

Secondo le verifiche effettuate da Moretto, il nome di Sergio Ramos non figura nella lista dei potenziali acquisti del Milan. Nonostante il difensore sia una figura di caratura mondiale, il suo profilo non corrisponde agli obiettivi attuali del Diavolo.

La smentita è categorica: “Non mi risulta che il Milan abbia all’interno della propria lista il nome di Sergio Ramos, non mi risulta che sia un profilo che il Milan stia valutando oggi“. Moretto ha aggiunto che, dopo aver verificato, “non mi arrivano conferme su questo tipo di nome“.

Questa presa di posizione chiara allontana, almeno per il momento, le suggestioni di vedere l’ex capitano del Real Madrid e del PSG calcare i campi della Serie A con la maglia rossonera.

La Strategia di Allegri e Tare: Giovani e Solidità Tattica

Il mancato interesse per un campione del calibro di Sergio Ramos si inserisce perfettamente nella strategia di gestionedella rosa adottata da Massimiliano Allegri e dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio.

Il Milan ha trovato una solidità difensiva notevole con interpreti più giovani e funzionali al sistema tattico di Allegri, come Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. La filosofia del club meneghino punta a investimenti su giocatori con ampi margini di crescita e con un ingaggio sostenibile, caratteristiche che spesso non si conciliano con i profili dei grandi campioni a fine carriera.

Il Diavolo è in cerca di rinforzi mirati, soprattutto in attacco, e non sembra intenzionato a stravolgere un reparto che, grazie al lavoro di Allegri, è diventato uno dei più affidabili della Serie A, con il supporto fondamentale di Mike Maignan.