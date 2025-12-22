Mercato Milan, Tare senza fretta: missione difensore partita, questa la formula dell’operazione

Mercato Milan, i rossoneri dopo Fullkrug compreranno anche un difensore centrale in prestito ma non hanno nessuna fretta

Con l’affare Niclas Füllkrug ormai incanalato verso la chiusura (grazie al prestito gratuito e al sacrificio economico del tedesco), la strategia del Milan per il reparto arretrato cambia marcia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha deciso di adottare una linea di prudenza e attesa: non ci sarà alcuna corsa sfrenata al difensore, bensì una ricerca ragionata basata sulle opportunità che il mercato offrirà nelle prossime settimane.

Mercato Milan, strategia e formula per il difensore: prestito con diritto

L’obiettivo di Igli Tare e della dirigenza è chiaro. Non si cerca un investimento a titolo definitivo immediato, ma un rinforzo che possa inserirsi gradualmente nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

La formula: Il Milan si muoverà esclusivamente per un prestito con diritto di riscatto . Questa soluzione permetterebbe al club di testare il giocatore per sei mesi prima di impegnare cifre importanti nel bilancio estivo.

Il Milan si muoverà esclusivamente per un . Questa soluzione permetterebbe al club di testare il giocatore per sei mesi prima di impegnare cifre importanti nel bilancio estivo. Numeri sotto controllo: A differenza dell’attacco, dove l’assenza di una punta di peso era diventata un’emergenza tattica, il pacchetto arretrato è numericamente al completo. Questo garantisce ad Allegri una base solida e permette alla società di non agire sotto ricatto dei prezzi gonfiati di gennaio.

Gli scenari e le piste calde

L’idea è quella di restare alla finestra per intercettare i malumori dei grandi club europei, specialmente in Premier League.