Mercato Milan, Marchetti: «Contatto Milan-Tottenham per Aurier»

Mercato Milan: l’esperto di calciomercato, Luca Marchetti, ha annunciato un nuovo contatto tra Milan e Tottenham per il terzino: i dettagli

In attesa di capire quali sviluppi susseguiranno la notizia della positività di Ibra anche e soprattutto in ottica calciomercato, l’esperto Luca Marchetti ha annunciato un nuovo contatto tra la dirigenza rossonera e il Tottenham per ridiscutere il futuro di Serge Aurier, terzino segnalato in uscita e non più parte integrante del progetto tecnico di Mourinho.

Tuttavia, il buon esito della trattativa è subordinato in primis ad una possibile cessione di uno dei due terzini rossoneri Conti o Calabria che, al momento, non hanno ancora ricevuto offerte capaci di far vacillare le resistenze di Maldini e Massara. La priorità fondamentale del club pare orientata sulla ricerca di un difensore centrale, vista l’emergenza degli ultimissimi giorni.