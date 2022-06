Mercato Milan, Maldini propone il prestito di Lazetic al Cagliari: le ultime

Mercato Milan, Paolo Maldini avrebbe proposto nelle ultime ore al Cagliari il prestito di Marko Lazetic: tutti gli aggiornamenti

Ci pensa il Cagliari ma non solo. E’ una volontà comune quella che potrebbe far arrivare agli ordini di mister Liverani il giovane Marko Lazetic. Maldini sponsorizza in primo piano il prestito.

Il croato classe 2004, arrivato a Milano a gennaio per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, potrebbe far presto le valige per andare a farsi le ossa in serie B. La formula potrebbe essere quella di un prestito secco, come riporta Sportal.it, fortemente caldeggiata dal direttore dell’area tecnica milanista.