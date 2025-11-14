Mercato Milan, derby in campo e fuori: sfida all’Inter per ben tre giocatori: ecco di chi si tratta

Mercato Milan, i rossoneri pensano al dopo Maignan. Tre nomi sul tavolo, ma attenzione alla concorrenza dell’Inter

A meno nove giorni dal derby Inter-Milan in programma domenica 23 novembre a San Siro, l’aria tra i due club è carica di rivalità, che si manifesta sia in campo che sul mercato, nonostante la collaborazione in vista del progetto del nuovo stadio.

La Sfida in Classifica: I nerazzurri si presentano al big match in testa alla classifica con 24 punti, a pari merito con la Roma, ma con un vantaggio cruciale sui rossoneri. Il Milan, infatti, insegue a quota 22 punti, gli stessi del Napoli campione d’Italia. Per entrambe le squadre, lo scontro diretto è fondamentale per contendersi la vetta.

Mercato Milan, derby in campo e sul mercato: l’Inter sfida ancora il Milan

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la rivalità si estende così anche al calciomercato, in particolare nella ricerca di un nuovo portiere. Sia l’Inter, con lo svizzero Yann Sommer, sia il Milan, con il francese Mike Maignan, devono cautelarsi, poiché i loro attuali numeri uno sono in scadenza di contratto a giugno 2026. Per questo motivo, i club stanno monitorando con attenzione gli stessi giovani talenti. Sono tre gli estremi difensori seguiti con interesse da entrambe le società: l’italiano Elia Caprile del Cagliari, fresco di convocazione in Nazionale; il giapponese Zion Suzuki del Parma, attualmente infortunato alla mano; e il tedesco di origine nigeriana Noah Atubolu del Friburgo, reduce da una recente “papera” in Europa League.

Mentre gli scout continuano a seguire questi estremi difensori, l’attenzione immediata resta focalizzata sulla conquista dei tre punti nel cruciale scontro diretto di San Siro.