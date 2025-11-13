News
Milan Virtus Entella: i precedenti parlano chiaro. Allegri testa i calciatori infortunati in vista del derby
Milan Virtus Entella, i precedenti sorridono ai rossoneri di Allegri. Il tecnico livornese vuole testare gli infortunati in vista del derby
Il Milan sfrutta la sosta per le Nazionali per non perdere il ritmo partita. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà domani pomeriggio la Virtus Entella in amichevole a Solbiate Arno.
L’incontro è cruciale per il tecnico per testare la condizione fisica di alcuni giocatori chiave, in particolare Ardon Jashari e Adrien Rabiot, entrambi reduci da infortuni piuttosto gravi.
Milan Virtus Entella: i precedenti (non) ufficiali
Non esistono precedenti tra le prime squadre di Milan ed Entella. Tuttavia, l’anno scorso il Milan Futuro (l’U23 rossonera) ha affrontato per ben due volte la Virtus Entella in Serie C, uscendo sconfitto in entrambe le occasioni (1-2 e 1-0).