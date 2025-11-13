Connect with us

Milan Virtus Entella: i precedenti parlano chiaro. Allegri testa i calciatori infortunati in vista del derby

Età media Milan, la statistica sulla squadra di Massimiliano Allegri non passa inosservata: Il dato

Moldavia Italia 0-0 LIVE: comincia il secondo tempo, Orsolini immediatamente pericoloso!

Nuovo San Siro, finanziamento da 354 milioni di euro: Goldman Sachs e JP Morgan tra i partner bancari per l'acquisto e la ristrutturazione. Il dettaglio

Calciomercato Milan, futuro a sorpresa per Santiago Gimenez? Spunta l'indiscrezione che cambia il futuro del messicano

Milan Virtus Entella, i precedenti sorridono ai rossoneri di Allegri. Il tecnico livornese vuole testare gli infortunati in vista del derby

Il Milan sfrutta la sosta per le Nazionali per non perdere il ritmo partita. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà domani pomeriggio la Virtus Entella in amichevole a Solbiate Arno.

L’incontro è cruciale per il tecnico per testare la condizione fisica di alcuni giocatori chiave, in particolare Ardon Jashari e Adrien Rabiot, entrambi reduci da infortuni piuttosto gravi.

Milan Virtus Entella: i precedenti (non) ufficiali

Non esistono precedenti tra le prime squadre di Milan ed Entella. Tuttavia, l’anno scorso il Milan Futuro (l’U23 rossonera) ha affrontato per ben due volte la Virtus Entella in Serie C, uscendo sconfitto in entrambe le occasioni (1-2 e 1-0).

