Milan news 24

Published

13 minuti ago

on

By

Pulisic

Milan Virtus Entella: come seguire l’amichevole della squadra rossonera in tv e streaming. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Non si ferma l’attività del Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare nonostante l’assenza di diversi effettivi impegnati con le rispettive Nazionali. I rossoneri si terranno in forma non soltanto con il lavoro quotidiano a Milanello, ma anche con un’amichevole in vista della ripresa del campionato, in particolare del cruciale Derby di Milano.

Il sito ufficiale del club rossonero ha confermato che la squadra affronterà la Virtus Entella allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. La partita si giocherà venerdì 14 novembre alle 11.30 e sarà a porte chiuse.

L’avversario è la Virtus Entella, neopromossa in Serie B e attualmente tredicesima in classifica con 14 punti in 12 partite giocate. Per l’occasione, la squadra di Allegri – priva dei Nazionali – sarà integrata da alcuni ragazzi di Milan Futuro, offrendo al tecnico l’opportunità di valutare i giovani talenti del vivaio.

L’incontro sarà trasmesso in diretta, un’ottima notizia per i tifosi. Milan-Virtus Entella sarà in streaming gratuito su AC Milan Official App, aperto a tutti gli iscritti a MyMilan. Inoltre, la gara sarà live anche su YouTube e su Milan TV, disponibile come di consueto sulle piattaforme DAZN, Prime Video e Sky.

Questa amichevole rappresenta un’occasione imperdibile per seguire da vicino i rossoneri in un periodo in cui l’attività agonistica dei club è ferma. Allegri potrà così mantenere il ritmo partita e testare soluzioni tattiche in vista della ripartenza del campionato.

