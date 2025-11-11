Infortunati Milan, Allegri può sorridere: è successo ieri a Milanello, tabella di marcia già definita in vista del derby del 23 novembre

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri guarda con fiducia al derby del 23 novembre: Rabiot e Gimenez ieri a Milanello nel giorno di riposo

L’impegno dei giocatori del Milan infortunati è totale e mirato al recupero lampo in vista dei prossimi cruciali impegni stagionali. Nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, ieri erano presenti a Milanello sia Adrien Rabiot che Alex Giménez.

I due centrocampisti, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni, hanno continuato senza sosta i loro programmi di recupero personalizzati. L’obiettivo primario del Diavolo e dello staff tecnico è quello di svuotare l’infermeria e avere l’intera rosa a disposizione, specialmente in vista del derby contro l’Inter, in programma domenica 23 novembre.

Infortunati Milan, lavoro intensivo anche stamattina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia Rabiot che Giménez continueranno il loro lavoro intensivo anche questa mattina, dimostrando grande professionalità e voglia di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

La ripresa vera e propria degli allenamenti per il resto della squadra è fissata per il pomeriggio di oggi. Allegri potrà finalmente ricominciare a lavorare con il gruppo (privo dei soli nazionali), concentrandosi sulla preparazione tattica in vista della sfida contro i nerazzurri.

L’assenza di Rabiot è stata particolarmente sentita nelle ultime uscite, incidendo sulla capacità di gestione e di cambio di passo della squadra. Il suo recupero, così come quello di Giménez, rappresenta la priorità assoluta per il club in questa sosta per le Nazionali.