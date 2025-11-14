Connect with us

Mercato Milan, Maignan ai saluti? Per il sostituto c'è già un nome: ecco quale

Milan news 24

Published

22 minuti ago

on

By

Tare

Mercato Milan, via Mike Maignan? No problem, i rossoneri pescano in Serie A per il suo sostituto: ecco di chi si tratta

Nonostante siamo nel bel mezzo di novembre, il Milan pensa già al futuro. Uno dei temi caldi riguarda certamente la situazione di Mike Maignan, dato che il contratto del portiere rossonero scade a giugno 2026. Il Diavolo si guarda attorno per trovare il suo possibile sostituto e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si potrebbe pescare dalla Serie A: parliamo di Elia Caprile.

Il giovane portiere italiano Elia Caprile, classe 2001, è diventato il nome caldo del calciomercato e il protagonista di un inatteso derby tra le milanesi. Arrivato al Cagliari dal Napoli, inizialmente in prestito per la seconda metà della stagione, è stato riscattato dal club sardo per 8 milioni di euro grazie alle sue prestazioni solide, che hanno contribuito alla salvezza della squadra.

Mercato Milan, occhi su Caprile: su di lui c’è anche l’Inter

Il valore di Caprile è cresciuto esponenzialmente, tanto da attirare l’attenzione di Inter e Milan, entrambe alla ricerca di un portiere giovane e talentuoso per il futuro. Le due società sono costrette a cautelarsi, dato che i rispettivi numeri uno, Yann Sommer e Mike Maignan, hanno contratti in scadenza a giugno 2026 e i colloqui per il rinnovo del francese al Milan si sono arenati. Gli scout di entrambi i club hanno intensificato il monitoraggio su Caprile, con il Cagliari che valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro.

La settimana recente è stata trionfale per il giovane estremo difensore: oltre al crescente interesse dei top club, Caprile ha ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore, un traguardo che lui stesso ha definito “il coronamento di un sogno”. Il portiere, che si è detto “innamorato del ruolo grazie a Buffon”, ha lasciato Napoli per cercare spazio e responsabilità e ora, grazie al lavoro e ai sacrifici, sta raccogliendo i frutti della sua scelta, consolidandosi come uno dei portieri italiani più promettenti della Serie A.

