Calciomercato Milan, il rinnovo di Maignan è in stallo: Juve in pressing ma c'è una squadra in pole. Ecco quale

34 minuti ago

Maignan

Calciomercato Milan, è in stallo il rinnovo di Maignan: la Juve pensa al portiere francese ma la squadra in pole è il Chelsea

La situazione contrattuale di Mike Maignan si fa sempre più critica in casa Milan. La trattativa per il rinnovo, con il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, è ferma ormai da mesi e, salvo clamorose sorprese, il portiere francese sembra destinato a lasciare il Diavolo a fine stagione.

La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione, inserendo Maignan nella lista dei parametri zero più ambiti. Tuttavia, come spiega La Gazzetta dello Sport, i bianconeri partono in netto svantaggio rispetto alla concorrenza internazionale.

Calciomercato Milan, il Chelsea in pole position e la richiesta d’ingaggio

La principale minaccia per il Milan e la Juventus è rappresentata dalla Premier League, con il Chelsea che è indicato come il primo candidato ad accogliere il portiere francese. I Blues possono offrire ingaggi significativamente superiori a quelli italiani, un fattore che rischia di rendere il trasferimento in Inghilterra quasi inevitabile.

La Juventus, per convincere “Magic Mike”, dovrà superare l’ostacolo economico. Maignan attualmente percepisce tre milioni di euro netti a stagione al Milan, ma la sua richiesta di ingaggio per il prossimo contratto sarà parecchio più alta.

La strategia juventina: il “fattore francese”

Per ribaltare le gerarchie e battere il Chelsea, la Juventus potrebbe puntare su un fattore non economico: la qualità della vita in Italia e la creazione di uno zoccolo francese a Torino.

I bianconeri potrebbero attrarre Maignan offrendogli un ambiente familiare grazie alla presenza di dirigenti come l’AD Damien Comolli, del compagno di Nazionale Khephren Thuram e dell’ex milanista Pierre Kalulu. Tuttavia, resta da capire se il club juventino avrà la possibilità reale di accontentare le sue ambizioni salariali.

