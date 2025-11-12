Maignan, in caso di addio al Milan: un club può provarci veramente. Non piace solo in Premier

Maignan può restare in Serie A anche in caso di addio al Milan. La notizia che fa preoccupare i tifosi rossoneri

Il mercato dei parametri zero continua a rappresentare una miniera d’oro per i club più attenti d’Europa, e la Juventus non fa eccezione. La dirigenza bianconera, nota per la sua abilità nel concludere operazioni a costo zero, sta monitorando con grande attenzione i giocatori il cui contratto scadrà al termine della stagione. E tra i nomi di spicco finiti sul taccuino della Vecchia Signora spicca quello di Mike Maignan.

Mike Maignan è l’oggetto del desiderio di molti top club. La sua situazione contrattuale è una fonte di grande apprensione per il Diavolo. Come riportato da Gazzetta.it, il portiere potrebbe clamorosamente lasciare i rossoneri a parametro zero in caso di mancato rinnovo dell’accordo che lo lega al club di via Turati.

La Corsa per “Magic Mike”: Juventus vs Premier League

L’idea di assicurarsi un portiere del calibro di Maignan senza sborsare un euro per il cartellino è estremamente allettante, specialmente per la Juventus che punta a rafforzare la propria rosa con elementi di provata affidabilità. I bianconeri vedono nel francese un potenziale erede per il futuro della porta, capace di garantire prestazioni di altissimo livello per anni.

Tuttavia, la competizione è serrata. Il talento di Maignan non è passato inosservato anche all’estero, dove il portiere piace molto in Premier League. I club inglesi, forti di una superiore capacità economica, rappresentano una minaccia seria, potendo offrire al giocatore non solo un palcoscenico di prim’ordine ma anche ingaggi che potrebbero superare le offerte italiane.

Il Diktat del Milan: Il Rinnovo È la Priorità

Per il Milan, il rinnovo del contratto di Mike Maignan è considerata una vera e propria priorità strategica. Il portiere, soprannominato “Magic Mike”, è uno dei leader dello spogliatoio e un elemento insostituibile. La perdita a parametro zero di un giocatore di tale valore sarebbe un durissimo colpo sia sul piano tecnico che su quello economico.

Le trattative per prolungare l’accordo sono in corso, ma la distanza tra domanda e offerta, in particolare sull’ingaggio, sembra al momento significativa. La pressione della Juventus e delle sirene inglesi non farà che aumentare la fretta e la tensione in casa rossonera per blindare il proprio numero uno prima che l’ipotesi di un addio gratuito diventi una drammatica realtà.