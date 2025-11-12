Calciomercato Milan, Tare potrebbe riprovarci: è stato un obiettivo in estate. La notizia

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera riflette sull’obiettivo già cercato la scorsa estate! Arriva la notizia

La dirigenza del Milan sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa in vista della sessione di calciomercato invernale. Al centro dei ragionamenti in questi giorni c’è la possibilità concreta di riallacciare i dialoghi con il Liverpool per acquisire le prestazioni di Joe Gomez. L’obiettivo primario del club di via Turati, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare, è quello di blindare la retroguardia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrale difensivo dei Reds è un pallino dei rossoneri già dalla scorsa estate. La trattativa, che sembrava ben avviata, era stata bruscamente interrotta a causa di questioni interne o strategiche dipese dal club inglese, che all’ultimo momento aveva deciso di non privarsi del giocatore. Una frenata che aveva costretto il Diavolo a rivedere i propri piani per la difesa in chiusura di mercato.

Un Profilo Versatile per la Tattica di Allegri

Joe Gomez rappresenta il profilo ideale per le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Oltre a essere un difensore centrale solido e atletico, l’inglese ha dimostrato nel corso della sua carriera la capacità di adattarsi anche come terzino destro o sinistro. Questa versatilità è un fattore cruciale per il Milan, che cerca opzioni per modulare la linea difensiva e garantire maggiore copertura in caso di infortuni o stanchezza dei titolari.

Con il mercato di gennaio sempre più vicino, Igli Tare e la sua squadra di lavoro sono determinati a non commettere gli errori della sessione estiva. L’intenzione è quella di muoversi per tempo per definire l’operazione, probabilmente cercando una formula che possa convincere il Liverpool, come un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

La Pressione sui Reds: Troppa Concorrenza Interna

La speranza del Milan è legata anche alla situazione attuale di Gomez al Liverpool. La forte concorrenza nel reparto difensivo del club della Premier League sta limitando il suo minutaggio, e questa potrebbe essere la chiave per convincere il giocatore a sposare il progetto del Diavolo in Serie A, dove gli verrebbe garantito un ruolo di maggiore centralità.

I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’apertura dei dialoghi si trasformerà in una vera e propria trattativa. L’obiettivo del Milan è portare a Milanello un rinforzo di spessore e esperienza internazionale per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.